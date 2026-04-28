Serie A, giudice sportivo: gli squalificati per la 35^ giornata

Serie A, giudice sportivo: gli squalificati per la 35^ giornata
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Oggi alle 22:40News
di Niccolò Crespi
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(ANSA) - ROMA, 28 APR - Sono in tutto tre gli squalificati in vista della 35/a giornata del campionato di Serie A. Come deciso dal giudice sportivo, salteranno la prossima partita Matteo Cancellieri della Lazio, Neil Yoni El Aynaoui della Roma e Nicolas Valentini dell'Hellas Verona: tutti e tre, già in diffida, sono stati ammoniti nel corso dell'ultimo match. (ANSA).