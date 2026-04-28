Milan U15 ai playoff come prima squadra del girone: le parole di mister Cresta

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La stagione regolare del Milan U15 si è conclusa alla grande: i rossoneri hanno chiuso il girone al primo posto e ora mettono la testa sui Playoff che partiranno il 5 maggio in casa dell'Udinese, per gli ottavi di finale. Sul sito del club milanista è comparsa l'intervista al tecnico Lorenzo Cresta che ha parlato così dei suoi ragazzi: "Abbiamo fatto finora un percorso importante e i risultati che abbiamo ottenuto sono figli del lavoro quotidiano, è stato un percorso di crescita costante che ha portato a un miglioramento individuale e collettivo. Ora i playoff ci introducono a una fase importante, perché per i ragazzi è una prima esperienza al cospetto di partite così, in cui subentra l'idea dell'essere dentro o fuori. Però ci arrivano con l'autostima e la consapevolezza di quanto fatto fin qui".

Continua mister Cresta: "Per loro i playoff saranno un motivo di crescita, perché si affrontano momenti importanti ed è giusto iniziare a comprendere le emozioni di queste gare. Come sempre, il loro impegno dovrà essere massimo e noi, come staff, dobbiamo cercare di non trasmettere ai ragazzi un approccio troppo orientato al risultato. Per noi conta la prestazione, ci interessa vederli dare tutto per la propria squadra, con la stessa determinazione di sempre, se non ancora maggiore. Perché l'obiettivo è la crescita di ogni giocatore, che dal campo si riflette poi sull'individuo".