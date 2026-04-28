MN - Brambati striglia Leao: "Uno con le sue qualità deve fare di più, è incredibile.."

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E' intervenuto così Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore sportivo ed opinionista televisivo, in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tanti temi, soprattutto legati al caso Rocchi e al futuro di questo Milan. Di seguito un estratto delle sue parole:

In attacco il Milan non ha mai convinto

"Sì un po' di delusione c'è. Pulisic e Leao non hanno reso bene, anzi più Rafa che Pulisic perchè l'americano nella prima parte di stagione ha fatto bene, poi sono emersi anche un po' di problemi personali e fisic purtroppo. Leao al netto dello scudetto vinto, è sempre stato poco incisivo. Secondo me è incredibile vedere un giocatore così, con tutte le sue qualità tecniche e fisiche deve fare di più, ma molto di più".