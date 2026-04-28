MN - Brambati striglia Leao: "Uno con le sue qualità deve fare di più, è incredibile.."

MN - Brambati striglia Leao: "Uno con le sue qualità deve fare di più, è incredibile.."MilanNews.it
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Oggi alle 20:40News
di Niccolò Crespi
fonte Niccolò Crespi

E' intervenuto così Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore sportivo ed opinionista televisivo, in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tanti temi, soprattutto legati al caso Rocchi e al futuro di questo Milan. Di seguito un estratto delle sue parole:

In attacco il Milan non ha mai convinto

"Sì un po' di delusione c'è. Pulisic e Leao non hanno reso bene, anzi più Rafa che Pulisic perchè l'americano nella prima parte di stagione ha fatto bene, poi sono emersi anche un po' di problemi personali e fisic purtroppo. Leao al netto dello scudetto vinto, è sempre stato poco incisivo. Secondo me è incredibile vedere un giocatore così, con tutte le sue qualità tecniche e fisiche deve fare di più, ma molto di più".