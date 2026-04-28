MN - Brambati: "Ho un'idea da tanto tempo sugli arbitri perché mi è stata trasmessa da tanti amici addetti ai lavori"

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Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore sportivo ed opinionista televisivo, ha parlato in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Cosa dire sul caso Rocchi?

"Mi sono fatto un'idea, anzi ce l'ho da tanto tempo perchè mi è stata trasmessa da tanti amici addetti ai lavori. Preferisco però sorvolare, ma non sorpreso da quello che è venuto fuori".

MILAN IN CHAMPIONS: ORA MANCANO SEI PUNTI

Quella di domenica non è stata una bella partita, e su questo c'è poco da discutere. Però è stata una partita utile. Il pareggio contro la Juventus ha impedito al Milan di riaprire paure inutili e gli ha permesso di tenere a distanza sia una rivale diretta come la Vecchia Signora sia il binomio delle inseguitrici formato da Como e Roma. È il classico risultato che non accende San Siro, ma sistema i conti. In una fase della stagione in cui conta soprattutto non sbagliare, il Milan ha evitato il passo falso e si è tenuto in mano il proprio destino. Adesso il quadro è semplice: al Milan servono 6 punti per qualificarsi aritmeticamente alla prossima Champions League. Non servono calcoli complicati, né voli pindarici: servono due vittorie, fredde, pesanti, concrete. Serve andare dritti alla meta e conquistare la preda, appunto. Perché dopo una stagione fatta di alti, bassi e parecchie scosse, l'obiettivo è lì, pronto ad essere afferrato. E a questo punto non prenderlo sarebbe imperdonabile.