Upgrade per Abate? Primi contatti con il Sassuolo per il post Grosso

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Per l'ex terzino e allenatore del settore giovanile rossonero Ignazio Abate, potrebbe esserci all'orizzionte il terzo salto di categoria in tre anni. Il classe 1986 ha concluso un percorso splendido di due anni con la Primavera del Milan nel 2024, con due Final Four di Youth League consecutive. La scorsa stagione Abate si è seduto sulla panchina della Ternana: in lotta per la promozione per gran parte del torneo, fu allontanato a quattro giornate dal termine per dissapori con la proprietà e contro il volere di tifosi e squadra. Quest'anno il salto in Serie B, sulla panchina della Juve Stabia che oggi è settima, in piena zona playoff.

Indipendentemente da come finirà questa stagione a Castellammare, città a cui è legato con un contratto fino al 2027, la prossima stagione potrebbe esserci in vista un nuovo upgrade per la carriera da allenatore di Abate. E questa volta si sale direttamente in Serie A. Secondo quanto riportano i colleghi di SassuoloNews.net, con Grosso che potrebbe lasciare a fine stagione: Ignazio Abate è il candidato principale per la panchina del Sassuolo. Ci sarebbe già stato un primo incontro positivo che ha aperto una trattativa: l'ex Milan potrebbe firmare un biennale con i neroverdi.