Il Milan orfano del suo faro: come Allegri sostituirà Modric?

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La stagione di Luka Modric al Milan, esaltante per la quaità e la quantità del gioco espresso a 40 anni di età, è giunta al termine sul prato di San Siro domenica sera dopo lo scontro testa contro testa con Locatelli. Il fuoriclasse croato ha subito una frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro, operata con successo ieri pomeriggio alla clinica "La Madonnina". Modric riuscirà a rientrare per il Mondiale, secondo le stime, ma sul suo futuro in maglia rossonera è ancora presto per dire se quella con la Juve sia stata la sua ultima gara da milanista. Il Milan dovrà concentrarsi sul futuro immediato: c'è una Champions da conquistare e Allegri deve trovare delle contromisure per farlo senza il suo campione. Ecco le opzioni.

Opzione A: Jashari

La soluzione Ardon Jashari è quella più logica e immediata da pensare. Il ruolo è lo stesso di Modric, svolto nel Club Brugge con cui ha attirato le attenzioni del Milan in estate ma anche nelle poche presenze di quest'anno in rossonero: 14 presenze di cui solo 6 da titolare. Dopo la frattura al perone, che ha condizionato chiaramente la sua stagione, la maggior parte delle sue apparizioni sono state nel ruolo di mediano del centrocampo a 3, spesso al posto di Modric: 10 su 14. Nelle due amichevoli giocate con la Nazionale svizzera ha ricoperto il ruolo di mezzala. Se Allegri gli darà fiducia in queste ultime quattro gare, ci sarà un'occasione importantissima da sfruttare per Jashari che può dimostrare che l'investimento fatto dal club rossonero non è stato un azzardo.

Opzione B: Ricci

L'altra opzione plausibile si chiama Samuele Ricci, sfruttando la possibilità di schierare Fofana o Loftus-Cheek in posizione di mezzala. Anche l'ex Torino, che ha avuto molte più chance di giocare del collega svizzero, è stato utilizzato come mediano puro davanti alla difesa: è successo in 5 delle 31 partite. In proporzione, dunque, Allegri lo ha impiegato molto più spesso come mezzala, anche nel suo ingresso di domenica sera contro la Juventus. È probabile dunque che, visto l'andamento della stagione, Allegri possa decidere di dare fiducia a Jashari, mantenendo Ricci come opzione a gara in corso, sia come sostituto dell'ex Brugge che come mezzala come accade adesso.