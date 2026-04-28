Milan a caccia di un nuovo bomber: Gonçalo Ramos proposto al Diavolo. La situazione

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Al di là del modulo che Massimiliano Allegri deciderà di usare nella prossima stagione (3-5-2 o 4-3-3), per il Milan sarà fondamentale mettere in rosa almeno due nuovi attaccanti. Non è un mistero che il centravanti sia la grande priorità del Diavolo che da troppi anni non ha un vero bomber in squadra in grado di assicurare un numero importante di gol.

PROPOSTO DAGLI AGENTI - I nomi che vengono accostati ai rossoneri nelle ultime settimane sono diversi e in queste ore ne è spuntato uno nuovo: si tratta di Gonçalo Ramos, attaccante classe 2001 del PSG che in questa stagione ha collezionato finora 41 presenze e 12 gol segnati in tutte le competizioni. Il giocatore portoghese vuole giocare di più e avere un ruolo da protagonista nella prossima stagione e per questo è in uscita dal club francese. Il giocatore è stato proposto dai suoi agenti al Milan che potrebbe pensare di fare questo investimento vista anche la sua età anagrafica.

ALTRI NOMI - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Gonçalo Ramos è stato già nei radar milanisti in diverse sessioni di mercato, ma solo con richieste dI informazioni e mai con una trattativa effettiva. Il fatto però che il portoghese sia stato proposto dal suo entourage significa che ora ci potrebbero essere dei margini operativi per imbastire una contrattazione. Nella lista dei desideri della dirigenza di via Aldo Rossi resistono poi i "soliti" nomi, cioè quelli di Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid, Robert Lewandowski del Barcellona (andrà via a zero in estate), Dusan Vlahovic della Juventus (anche lui è in scadenza il prossimo 30 giugno) e Nicholas Jackson del Chelsea (in questa stagione sta giocando in prestito l Bayern Monaco, ma è destinato a tornare a Londra).