È stata l'ultima di Modric con il Milan? Stagione rossonera finita per Luka: il punto

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Milan-Juventus è stata l'ultima partita di Luka-Modric con la maglia rossonera? Per citare un ex Presidente del Consiglio, bisogna dirselo chiaramente: questo rischio c'è. Non che il fuoriclasse croato abbia già deciso cosa fare del suo futuro ma la scelta rimane un 50-50 e probabilmente verrà presa solo a ridosso o dopo il Mondiale nordamericano. Quello che è certo è che la stagione milanista di Luka Modric è giunta al capolinea, infrangendosi su Manuel Locatelli: lo scontro con il capitano bianconero ha procurato all'ex Real Madrid una frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro. L'operazione è riuscita ma nelle ultime 4 partite bisognerà fare a meno della sua classe. Sarà invece in grado di recuperare per il Mondiale. E la speranza è che, dopo di quello, possa decidere di regalarsi e regalarci un altro anno accanto al Diavolo.

Questo il comunicato diffuso dal Milan post operazione: "AC Milan comunica che, nella giornata di oggi, Luka Modrić è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano. Si è reso necessario intervenire chirurgicamente per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro.

L'operazione, eseguita dall’équipe del Dr. Luca Autelitano alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni, è perfettamente riuscita.

Il Club augura a Luka una pronta guarigione in vista della FIFA World Cup!"