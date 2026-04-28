Serie A, la classifica aggiornata: Milan a +6 sul quinto posto a quattro dalla fine
A quattro giornate dal temine si vanno a delineare con maggiore nitidezza i vari scenari del campionato di Serie A Enilive. Il Milan conquista un punto e mantiene a distanza quinto e sesto posto, occupati simultaneamente da Roma e Como a 61 punti: il vantaggio è di sei lunghezze per i rossoneri. La Juventus rimane chiusa a panino, -3 punti dal Diavolo, mentre il Napoli ritrova il secondo posto in solitaria, +2 sulla formazione di mister Massimiliano Allegri. I restanti due posti Champions League si decideranno nelle ultime quattro giornate.
Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo la domenica della 34esima giornata:
Inter 78 (33)
Napoli 69 (34)
Milan 67 (34)
Juventus 64 (34)
Roma 61 (34)
Como 61 (34)
Atalanta 54 (34)
Lazio 48 (34)
Bologna 48 (34)
Sassuolo 46 (34)
Udinese 44 (34)
Parma 42 (34)
Torino 41 (34)
Genoa 39 (33)
Fiorentina 37 (34)
Cagliari 36 (34)
Lecce 29 (34)
Cremonese 28 (34)
Verona 19 (34)
Pisa 18 (34)
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