In 360 minuti si decide tutti: il calendario del Milan e delle concorrenti per la Champions

In 360 minuti si decide tutti: il calendario del Milan e delle concorrenti per la ChampionsMilanNews.it
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Oggi alle 07:30News
di Francesco Finulli

Gli ultimi tre posti per la prossima Champions League si decideranno in 360 minuti, nelle ultime quattro giornate di campionato. A giocarsi i due spot sono cinque squadre, anche se il Napoli, attualmente secondo, ha un vantaggio considerevole e si può definire con un piede e mezzo nella massima competizione europea. Il Milan, che gode comunque di un cuscinetto di 6 punti rispetto a quinto e sesto posto, dovrà ancora sudare per mantenere la terza piazza e tornare nell'Europa che conta. Vediamo insieme il calendario delle ultime 4 giornata di Napoli, Milam, Juventus, Roma e Como (in corsivo le gare in trasferta).

NAPOLI, 69 punti

Como
Bologna
Pisa
Udinese

MILAN, 67 punti

Sassuolo
Atalanta
Genoa
Cagliari

JUVENTUS, 64 punti

Hellas Verona
Lecce
Fiorentina
Torino

ROMA, 61 punti

Fiorentina
Parma
Lazio
Hellas Verona

COMO, 61 punti

Napoli
Hellas Verona
Parma
Cremonese