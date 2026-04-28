La Serie A sa ancora segnare! 11 gol nei due posticipi che hanno chiuso il 34° turno

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Dopo un fine settimana mesto e avaro di gol, con ben tre gare su otto terminate con il punteggio di 0-0 e solamente 13 gol segnati, il lunedì del 34° turno di campionato ha salvato la faccia della Serie A che ha scoperto di saper ancora segnare. Infatti nelle ultime due gare giocate ieri, sono stati segnati 11 gol. Alle 18.30 il Cagliari ha conquistato una vittoria pesante come un macigno in ottica salvezza: 3-2 sull'Atalanta grazie alla doppietta del 19enne Mendy e della rete decisiva di Borrelli, che ha annullato la momentanea rimonta segnata dai due gol di Scamacca. In serata si è fatto ancora meglio: 3-3 all'Olimpico tra Lazio e Udinese, con 4 reti del sorpasso, controsorpasso e pareggio segnati negli ultimi 13 minuti (recupero incluso). Di seguito tutti i risultati della quintultima giornata di campionato che è giunta al termine.

VENERDÌ 24 APRILE 2026

Napoli-Cremonese 4-0

SABATO 25 APRILE 2026

Parma-Pisa 1-0

Bologna-Roma 0-2

Verona-Lecce 0-0

DOMENICA 26 APRILE 2026

Fiorentina-Sassuolo 0-0

Genoa-Como 0-2

Torino-Inter 2-2

Milan-Juventus 0-0