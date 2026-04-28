Il programma del prossimo turno: il Milan giocherà a Reggio Emilia
Archiviata la 34^ giornata del campionato di Serie A Enilive, ora è tempo di pensare già al prossimo turno, il quartultimo della stagione. Poi il calcio italiano andrà in ferie, senza Mondiale, con un presidente federale e un Ct da eleggere, oltre che con un'inchiesta sugli arbitri da decifrare. La testa rimane al campo, dove settimana prossima il Milan si gioca una fetta importante d'Europa a Reggio Emilia contro il Sassuolo e la nemesi rossonera Domenico Berardi che rientrerà in campo dopo due giornate di squalifica: si gioca domenica 3 maggio alle 15.
SERIE A ENILIVE - 35° TURNO
VENERDÌ 1° MAGGIO
ore 20.45, Pisa-Lecce
SABATO 2 MAGGIO
ore 15, Udinese-Torino
ore 18, Como-Napoli
ore 20.45, Atalanta-Genoa
DOMENICA 3 MAGGIO
ore 12.30, Bologna-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Milan
ore 18, Juventus-Hellas Verona
ore 20.45, Inter-Parma
LUNEDÌ 4 MAGGIO
ore 18.30, Cremonese-Lazio
ore 20.45, Roma-Fiorentina
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