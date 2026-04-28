Al via la tre giorni di semifinali europee: oggi spettacolo con PSG-Bayern
Oggi si comincia con il bello delle competizioni europee: siamo giunti alla settimana delle semifinali di andata. Ci sono Spagna, Inghilterra, Francia, Germania: dei top 5 campionati, tutti invitati tranne l'Italia. Si parte questa sera con la prima delle due semifinali di Champions League, forse la gara più attesa di tutto il lotto: Paris Saint Germain-Bayern Monaco. Domani Atletico Madrid-Arsenal e poi giovedì le quattro semifinali delle altre due competizioni, Europa e Conference League. Di seguito il programma completo.
CHAMPIONS LEAGUE
Andata
martedì 28 aprile, ore 21: Paris Saint Germain (FRA) - Bayern Monaco (GER)
mercoledì 29 aprile, ore 21: Atletico Madrid (SPA) - Arsenal (ING)
Ritorno
martedì 5 maggio, ore 21: Arsenal (ING) - Atletico Madrid (SPA)
mercoledì 6 maggio, ore 21: Bayern Monaco (GER) - Paris Saint Germain (FRA)
EUROPA LEAGUE
Andata
giovedì 30 aprile, ore 21: Nottingham Forest (ING) - Aston Villa (ING)
giovedì 30 aprile, ore 21: Braga (POR) - Friburgo (GER)
Ritorno
giovedì 7 maggio, ore 21: Aston Villa (ING) - Nottingham Forest (ING)
giovedì 7 maggio, ore 21: Friburgo (GER) - Braga (POR)
CONFERENCE LEAGUE
Andata
giovedì 30 aprile, ore 21: Rayo Vallecano (SPA) - Racing Strasburgo (FRA)
giovedì 30 aprile, ore 21: Shakhtark Donetsk (UCR) - Crystal Palace (ING)
Ritorno
giovedì 7 maggio, ore 21: Racing Strasburgo (FRA) - Rayo Vallecano (SPA)
giovedì 7 maggio, ore 21: Crystal Palace (ING) - Shakhtar Donetsk (UCR)
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