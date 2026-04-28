Figc, Gravina: "Commissariamento per legge viola principio autonomia tutelato da Uefa"
- ROMA, 27 APR - Commissariare la Figc per legge viola il principio di autonomia "tutelato" da Cio, FIfa e Uefa. E' la denuncia, in consiglio federale, del presidente dimissionario Gabriele Gravina. In Consiglio, fa sapere la Figc, Gravina ha apprezzato che le proposte di riforma della sua relazione "siano state riprese quasi per intero" nella bozza di dl del senatore FdI Marcheschi, ma "ha denunciato la gravità nella parte specifica dove fa riferimento alla possibilità, stabilita per legge, di commissariare la Figc", "atto non risolutivo dei problemi e in palese violazione del principio di autonomia sancito e tutelato dagli statuti Cio,Fifa e Uefa"
Pubblicità
News
Pedullà: “Interessi comuni nel non perdere, Leao e Pulisic non possono essere gli attaccanti del Milan”
Dispiace tantissimo. Milan inguardabile: si faccia qualcosa per il futuro. Occasione d’oro…di Antonio Vitiello
Le più lette
2 Pedullà: “Interessi comuni nel non perdere, Leao e Pulisic non possono essere gli attaccanti del Milan”
3 Adani polemico: "Vengo preso per filosofo o teorico, ma per fare risultato non devi fare partite così, perché fanno schifo!"
Primo Piano
Cardinale, hai visto com'era luminoso quel "€139"? Ascoltate i tifosi del Milan, anche perché lo spettacolo offerto non vale il costo
Modric, operazione per frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro. Intervento perfettamente riuscito
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Alex Grimaldo: "L'interesse del Milan? Felice al Leverkusen ma il Milan è come il Real Madrid in Spagna. Mai dire mai, vediamo in estate"
Pietro MazzaraChampions? No, la testa è al calciomercato. Il sentimento di una piazza stufa di non vincere. Prezzi dei biglietti: non c'è peggior sordo...
Andrea LongoniIl caso Jashari. Goretzka sarebbe un colpaccio. In attacco non 1, ma 2 colpi importanti
Luca SerafiniÈ l'ora delle scelte: basta con i punti di domanda. Ripartire da Allegri e Tare! Storia e tifosi chiedono rispetto
Gabbia è stato chiaro: la squadra è con Allegri e lo sarà sempre. Che le sue parole non siano ignorate
Come si dice? Non bisogna gettare il bambino con l'acqua sporca. Certo, ma prima o poi quest'acqua sporca va buttata
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com