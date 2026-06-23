Leao: "Stagione difficile per me tra infortuni e tante cose in mezzo"

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Rafa Leao, in gol contro l'Uzbekistan, ha parlato a DAZN al termine del match. Le sue parole:

Quanto ti senti meglio?

“Devo festeggiare con la mia famiglia perché questa stagione è stata difficile per me. Infortuni e tante cose in mezzo. Anche la stagione con il Milan. Devo ringraziare la mia famiglia che mi hanno aiutato fino ad adesso. Questa partita, questo gol è per loro”.

Qual è stato il tuo primo pensiero dopo il gol?

“Di tanto lavoro, con il mio personal trainer, i miei compagni. Devo ringraziare il CT perché mi ha dato fiducia fino ad oggi perché nel Portogallo ci sono molti giocatori forti, quindi sono molto felice di essere qua”.