Leao: "Stagione difficile per me tra infortuni e tante cose in mezzo"
MilanNews.it
Rafa Leao, in gol contro l'Uzbekistan, ha parlato a DAZN al termine del match. Le sue parole:
Quanto ti senti meglio?
“Devo festeggiare con la mia famiglia perché questa stagione è stata difficile per me. Infortuni e tante cose in mezzo. Anche la stagione con il Milan. Devo ringraziare la mia famiglia che mi hanno aiutato fino ad adesso. Questa partita, questo gol è per loro”.
Qual è stato il tuo primo pensiero dopo il gol?
“Di tanto lavoro, con il mio personal trainer, i miei compagni. Devo ringraziare il CT perché mi ha dato fiducia fino ad oggi perché nel Portogallo ci sono molti giocatori forti, quindi sono molto felice di essere qua”.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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