28 aprile 1996: il Milan batte 3-1 la Fiorentina e vince il suo 15° scudetto

28 aprile 1996: il Milan batte 3-1 la Fiorentina e vince il suo 15° scudettoMilanNews.it
Oggi alle 19:01News
di Enrico Ferrazzi

Come riporta il sito della Lega Calcio Serie A, il 28 aprile 1996 il Milan vince il suo 15° titolo tricolore, battendo a San Siro 3-1 la Fiorentina alla terz’ultima giornata e portando a +9 il vantaggio sulla Juventus, prima inseguitrice.

IL TABELLINO DEL MATCH

MILAN-FIORENTINA 3-1

MILAN: S. Rossi, Panucci, P. Maldini, Albertini, Costacurta, F. Baresi, Donadoni, Desailly, Weah (45'st Di Canio), Savicevic (27'st Eranio), Baggio (23'st Simone). All.: Capello.

FIORENTINA: Toldo, Carnasciali, Padalino, Sottil, Amoruso, Piacentini, Cois, Rui Costa (38'st M. Orlando), Schwarz, Robbiati (25'st Flachi), Banchelli (30'st Bettoni). All.: Ranieri.

Arbitro: Cinciripini.

Gol: 13' Rui Costa (F), 14' Savicevic (M), 45' rig. Baggio (M), 31'st Simone (M).