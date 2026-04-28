28 aprile 1996: il Milan batte 3-1 la Fiorentina e vince il suo 15° scudetto
MilanNews.it
Come riporta il sito della Lega Calcio Serie A, il 28 aprile 1996 il Milan vince il suo 15° titolo tricolore, battendo a San Siro 3-1 la Fiorentina alla terz’ultima giornata e portando a +9 il vantaggio sulla Juventus, prima inseguitrice.
IL TABELLINO DEL MATCH
MILAN-FIORENTINA 3-1
MILAN: S. Rossi, Panucci, P. Maldini, Albertini, Costacurta, F. Baresi, Donadoni, Desailly, Weah (45'st Di Canio), Savicevic (27'st Eranio), Baggio (23'st Simone). All.: Capello.
FIORENTINA: Toldo, Carnasciali, Padalino, Sottil, Amoruso, Piacentini, Cois, Rui Costa (38'st M. Orlando), Schwarz, Robbiati (25'st Flachi), Banchelli (30'st Bettoni). All.: Ranieri.
Arbitro: Cinciripini.
Gol: 13' Rui Costa (F), 14' Savicevic (M), 45' rig. Baggio (M), 31'st Simone (M).
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