Sabatini: "A Milan e Juve, per colmare la differenza con l'Inter, servirà un mercato importante"

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Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso su calciomercato.com su Milan-Juventus, match finito 0-0 con un punto a testa: "Diciamo che le partite belle sono altre, ma le partite importanti possono essere anche queste come Milan-Juventus 0-0 che consente sia alla squadra di Allegri che a quella di Spalletti di conservare una posizione privilegiata nella corsa verso la prossima Champions League, con un vantaggio ancora abbastanza rassicurante su Como e Roma che inseguono.

Naturalmente raccontare uno 0 a 0 senza tante emozioni (perché c'è stata la traversa di Saelemaekers e poi praticamente quasi nient'altro) è difficile se non elogiando l'accortezza di entrambi gli allenatori sulla fase difensiva, perché è vero che la partita è stata bloccata, è vero che non ci sono state tante emozioni ed è altrettanto vero che nella situazione in cui si trovavano il Milan e la Juventus, il risultato - che governa sempre qualsiasi situazione di calcio - consigliava in qualche modo di portare a casa anche un pareggio per non consentire alle avversarie di rincorrere con più pericolosità.

Quel che resta di Milan e Juventus in generale è però una sensazione: ad entrambe, al di là dei discorsi, per colmare la differenza con l'Inter servirà un mercato importante almeno da un giocatore per reparto".