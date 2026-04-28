Giudice Sportivo, anche Estupinan entra in diffida: sei i rossoneri a rischio

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È stato emesso nel primo pomeriggio di martedì, come sempre all'indomani della conclusione della giornata del campionato di Serie A Enilive, il documento del Giudice Sportivo relativo al 34° turno. Non ci sono particolari segnalazioni degne di nota per il Milan, se non la notifica della diffida per Pervis Estupinan. Il cartellino giallo rimaediato nel secondo tempo contro la Juventus è il quarto della stagione per il calciatore sudamericano e dunque a partire dal prossimo weekend sarà a rischio squalifica con un'ammonizione.

Con Estupinan, sale a sei il numero di giocatori rossoneri attualmente diffidati. Uno di questi però è Luka Modric che ha concluso anzitempo la sua stagione in maglia milanista a causa della frattura dello zigomo dopo lo scontro con Locatelli. I giocatori a rischio squalifica con un cartellino giallo, dunque, sono: Athekame, Saelemaekers, Fofana, Leao e la new entry Estupinan. La prossima gara sarà domenica contro il Sassuolo a Reggio Emilia: con un'ammonizione si rischia di saltare la gara del weekend successivo in casa contro l'Atalanta.