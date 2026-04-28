MN - Brambati: "Il rammarico del Milan resta nella trasferta e brutta sconfitta di Roma contro la Lazio"

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Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore sportivo ed opinionista televisivo, ha parlato in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Milan (quasi) in Champions?

"E' quasi fatta. Il Como e la Roma hanno calendari che possono a presagire a quattro vittorie consecutive, però il Milan deve pensare al proprio percorso e fare i punti che servono. Il rammarico secondo me resta nella trasferta e brutta sconfitta di Roma contro la Lazio. In quel momento della stagione i rossoneri avrebbero dovuto osare di più e provare a vincere. Quella partita fece capire tante cose: per lo scudetto a questo Milan manca ancora qualcosa..".

MILAN IN CHAMPIONS: ORA MANCANO SEI PUNTI

Quella di domenica non è stata una bella partita, e su questo c'è poco da discutere. Però è stata una partita utile. Il pareggio contro la Juventus ha impedito al Milan di riaprire paure inutili e gli ha permesso di tenere a distanza sia una rivale diretta come la Vecchia Signora sia il binomio delle inseguitrici formato da Como e Roma. È il classico risultato che non accende San Siro, ma sistema i conti. In una fase della stagione in cui conta soprattutto non sbagliare, il Milan ha evitato il passo falso e si è tenuto in mano il proprio destino. Adesso il quadro è semplice: al Milan servono 6 punti per qualificarsi aritmeticamente alla prossima Champions League. Non servono calcoli complicati, né voli pindarici: servono due vittorie, fredde, pesanti, concrete. Serve andare dritti alla meta e conquistare la preda, appunto. Perché dopo una stagione fatta di alti, bassi e parecchie scosse, l'obiettivo è lì, pronto ad essere afferrato. E a questo punto non prenderlo sarebbe imperdonabile.