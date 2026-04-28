Il Manchester Utd batte il Brentford e consolida il terzo posto: sarà Champions per i Red Devils
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 27 APR - Il Manchester United, in difficoltà ma con pragmatismo, batte il Brentford 2-1 all'Old Trafford e consolida il terzo posto in Premier League alla fine della 34a giornata. Con 61 punti, i Red Devils sono a +3 sulla coppia composta da Liverpool (4o) e Aston Villa (5o), e sono quasi certo di rientrare tra i primi cinque in modo da conquistare la qualificazione in Champions League. A quattro giornate dalla fine il Brighton è sesto a -11 dal Manchester United, mentre il Brentford è nono con 48 punti. Domenica i Red Devils ospiteranno il Liverpool all'Old Trafford. (ANSA).
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