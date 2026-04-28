Braida racconta cosa ha detto a Galliani per convincerlo a prendere Kakà

vedi letture

Ricardo Iseczon Dos Santos Leite, in breve Kakà. È stato uno dei giocatori più esplosivi e amati della gloriosa storia rossonera e fu portato a Milano dal club milanista da perfetto sconosciuto. Gli artefici della trattativa furono i dirigenti dell'epoca, Ariedo Braida in primis e Adriano Galliani a dargli l'ok. Ospite del podcast "Colpi da maestro", Braida ha raccontato un restroscena simpatico tra lui e Galliani all'epoca dell'acquisto di Kakà. Di seguito il racconto.

Il retroscena di Ariedo Braida con Adriano Galliani sull'acquisto di Ricardo Kakà: "Kakà... Mi stavo un po' interessando a lui attraverso l'agente e un po' anche attraverso il padre, però non arrivava mai l'ok per andare avanti: il costo non era elevato ma Galliani non voleva sempre spendere soldi. Io gli dicevo: 'Adriano, prendiamolo, dai: è forte'. Lo avevo visto al San Paolo. Un bel giorno penso che devo inventarmi qualcosa e ho detto a Galliani: 'Adriano, lo vuole l'Inter...'. E lui: 'Prendilo, prendilo!' (ride, ndr)"