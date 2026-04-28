Nel girone di ritorno gli attaccanti del Milan hanno segnato più solamente di tre squadre
Nel girone di ritorno gli attaccanti del Milan hanno segnato solamente più di quelli di Cremonese (3), Hellas Verona (3) e Lecce (4), al pari di Parma e Pisa (5). Al netto del Parma, ormai salvo, le altre squadre sono tutte già con un piede in B o in lotta per non finirci. Di seguito si riporta la classifica nel dettaglio, marcatore per marcatore, di tutta la Serie A.
GOL ATTACCANTI CLUB SERIE A - GIRONE DI RITONO
1) Inter - 17 gol (Lautaro 6, Thuram 6, Esposito F.P. 4, Bonny 1)
2) Roma - 14 gol (Malen 11, Dybala 1, Soulè 1, Vaz 1); Atalanta - 14 gol (Krstovic 6, Scamacca 5, Raspadori 2, De Ketelaere 1)
4) Juventus - 13 gol (Boga 4, David 4, Yildiz 4, Conceicao 1)
5) Como - 10 gol (Douvikas 6, Diao 2, Jesus Rodriguez 1, Kuhn 1); Genoa - 10 gol (Ekuban 3, Vitinha 3, Colombo 3, Ekhator 1); Napoli - 10 gol (Hojlund 4, Alisson 3, Politano 2, Lukaku 1); Sassuolo - 10 gol (Pinamonti 4, Berardi 3, Laurientè 2, Nzola 1)
9) Torino - 9 gol (Simeone 5, Adams 2, Zapata 2); Cagliari - 9 gol (Esposito S. 3, Kilicsoy 2, Mendy 2, Pavoletti 1, Borrelli 1)
11) Lazio - 8 gol (Pedro 3, Isaksen 2, Noslin 1, Cancellieri 1, Maldini 1)
12) Bologna - 7 gol (Rowe 2, Cambiaghi 1, Castro 1, Dallinga 1, Odgaard 1, Orsolini 1)
13) Fiorentina - 6 gol (Kean 3, Piccoli 2, Gudmundsson 1); Udinese - 6 gol (Davis 5, Buksa 1)
15) Milan - 5 gol (Leao 2, Nkunku 2, Fullkrug 1); Parma - 5 gol (Pellegrino 3, Elphege 2); Pisa - 5 gol (Moreo 3, Durosinmi 1, Meister 1)
18) Lecce - 4 gol (Stulic 2, Banda 1, Pierotti 1)
19) Cremonese - 3 gol (Bonazzoli 2, Okereke 1); Hellas Verona - 3 gol (Bowie 2, Orban 1)
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