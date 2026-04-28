Milan, Cardinale ha approfondito anche il discorso Nba Europe in partnership con la Pallacanestro Varese: domenica presente a San Siro l'ad biancorosso Scola

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Gerry Cardinale è stato a Milano durante lo scorso week-end e domenica ha assistito a San Siro al match del Milan contro la Juventus, terminato con un poco emozionante 0-0. Durante la sua presenza in Italia, il numero di RedBird ne ha approfittato anche per approfondire il discorso Nba Europe in partnership con la Pallacanestro Varese (domenica c'è l'ad biancorosso Luis Scola a San Siro) e la nascita di un’arena per il basket a San Donato.

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che per Cardinale è stata una vera e propria toccata e fuga visto che ieri è ripartito per gli Stati Uniti. Il proprietario rossonero ha incontrato i dirigenti, ha salutato Max Allegri e, come scrive la Rosea, "ha dato il via libera a un mercato che soddisfi le richieste del tecnico di Livorno, ovvero un innesto importante per reparto (Gila sarebbe quello per il pacchetto arretrato) più un esterno che possa giocare su entrambe le corsie e giovani di complemento per la rosa".