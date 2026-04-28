Milan, che brutta tegola. Il Giornale: "Frattura per Modric. Campionato finito"
L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "Frattura per Modric. Campionato finito". Per il Milan è bruttissima tegola l'infortunio di Luka Modric, faro del centrocampo rossonero, che ha purtroppo finito la sua stagione in anticipo a causa della frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro, rimediata domenica contro la Juventus in seguito ad uno scontro con Manuel Locatelli. Max Allegri dovrà quindi fare a meno del campione croato nelle ultime quattro partite di campionato.
Questo il comunicato ufficiale del Milan: "AC Milan comunica che, nella giornata di oggi, Luka Modrić è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano. Si è reso necessario intervenire chirurgicamente per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro.
L'operazione, eseguita dall’équipe del Dr. Luca Autelitano alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni, è perfettamente riuscita.
Il Club augura a Luka una pronta guarigione in vista della FIFA World Cup!".
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