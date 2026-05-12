Canovi critica il Milan: "Ha giocato sempre male quest'anno"
Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l'operatore di mercato Dario Canovi ha commentato così la crisi del Milan: "È una squadra che nelle ultime sette-otto partite è all'altezza di lottare per la retrocessione. Non capisco perché si dia la colpa alla società, non è una squadra per vincere la Champions ma sicuramente per lottare per lo Scudetto sì. Oggi la Roma è molto più in forma A del Milan, come tutte le squadre di Gasperini a fine stagione vola".
Cosa succede ai rossoneri?
"II Milan ha giocato sempre male in questa annata. Grazie ad una difesa ferrea è riuscita a fare risultato con il famoso cortomuso. Ma ora la difesa sta crollando. E il Milan davanti di gol ne fa pochi. Da qui la crisi rossonera: la squadra non ha un gioco. Non lo ha mai avuto".
Come intervenire?
"Mi sembra assurdo che diano la responsabilità a Tare, uno dei migliori direttori sportivi in circolazione. Non so cosa faranno e cosa accadrà, ma serve intervenire. Un altro anno così è difficile da immaginare".
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