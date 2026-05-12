De Paola: "Fa rimanere smarriti vedere come il Milan non riesca a fare neanche le cose più basilari"

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Il momento del Milan è tra i più difficili degli ultimi anni. Dopo una prima parte di stagione molto positiva, chiusa a soli tre punti dall’Inter capolista, i rossoneri hanno vissuto un crollo improvviso e preoccupante nel girone di ritorno.

La squadra ha infatti raccolto risultati deludenti con continuità, mantenendo un rendimento da bassa classifica che ha compromesso quanto di buono costruito nei mesi precedenti. Errori, mancanza di continuità e prestazioni spesso insufficienti hanno fatto precipitare il Diavolo fuori dalle posizioni più importanti della classifica. A questo punto della stagione, l’obiettivo principale fissato dalla società, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, appare seriamente in pericolo.

Paolo De Paola, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Ho saputo anche di un ritiro anticipato voluto da Tare. Comunque del Milan si diceva che si fosse messa a posto la difesa, ma già da tempo subisce tantissimo. Fa rimanere smarriti vedere come la squadra non riesca a fare neanche le cose più basilari per colpa dell'attuale condizione mentale. Persino Rabiot ieri è stato disastroso, dato che non vedeva mai una vera soluzione di gioco. Il senso di scoramento deriva proprio dall'assenza di una proposta".

