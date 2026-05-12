Belgio, elencati i pre convocati per il Mondiale: la decisione su Saelemaekers e De Winter

Belgio, elencati i pre convocati per il Mondiale: la decisione su Saelemaekers e De WinterMilanNews.it
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Oggi alle 21:40News
di Niccolò Crespi

Come riportato dal sito ufficiale della federazione calcistica belga, il ct dei Red Devisl Rudi Garcia ha confermato i pre convocati per il prossimo mondiale americano, in programma questa estate. Tra i rossoneri sono presenti Alexis Saelemaekers e Koni De Winter.

SERIE A - IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 37^ GIORNATA

Domenica 17 maggio

ore 12.30, Como-Parma 
ore 12.30, Genoa-Milan
ore 12.30, Juventus-Fiorentina
ore 12.30, Pisa-Napoli
ore 12.30, Roma-Lazio

ore 15, Inter-Hellas Verona

ore 18, Atalanta-Bologna

ore 20.45, Cagliari-Torino
ore 20.45, Sassuolo-Lecce
ore 20.45, Udinese-Cremonese