Belgio, elencati i pre convocati per il Mondiale: la decisione su Saelemaekers e De Winter
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Come riportato dal sito ufficiale della federazione calcistica belga, il ct dei Red Devisl Rudi Garcia ha confermato i pre convocati per il prossimo mondiale americano, in programma questa estate. Tra i rossoneri sono presenti Alexis Saelemaekers e Koni De Winter.
SERIE A - IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 37^ GIORNATA
Domenica 17 maggio
ore 12.30, Como-Parma
ore 12.30, Genoa-Milan
ore 12.30, Juventus-Fiorentina
ore 12.30, Pisa-Napoli
ore 12.30, Roma-Lazio
ore 15, Inter-Hellas Verona
ore 18, Atalanta-Bologna
ore 20.45, Cagliari-Torino
ore 20.45, Sassuolo-Lecce
ore 20.45, Udinese-Cremonese
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