Belgio, elencati i pre convocati per il Mondiale: la decisione su Saelemaekers e De Winter

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Come riportato dal sito ufficiale della federazione calcistica belga, il ct dei Red Devisl Rudi Garcia ha confermato i pre convocati per il prossimo mondiale americano, in programma questa estate. Tra i rossoneri sono presenti Alexis Saelemaekers e Koni De Winter.

SERIE A - IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 37^ GIORNATA

Domenica 17 maggio

ore 12.30, Como-Parma

ore 12.30, Genoa-Milan

ore 12.30, Juventus-Fiorentina

ore 12.30, Pisa-Napoli

ore 12.30, Roma-Lazio



ore 15, Inter-Hellas Verona



ore 18, Atalanta-Bologna



ore 20.45, Cagliari-Torino

ore 20.45, Sassuolo-Lecce

ore 20.45, Udinese-Cremonese