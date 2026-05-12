MN - Vierchowod su Allegri: "Ha cercato di trasmettere sicurezza, ma nell'ultimo periodo..."

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Pietro Vierchowod, ex difensore rossonero, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a Milannews.it, nella quale ha commentato anche la contestazione dei tifosi del Milan contro la societò e il lavoro di Max Allegri. Ecco le sue parole:

Domenica c'è stata una dura contestazione dei tifosi contro la società ed in particolare contro l'ad Giorgio Furlani. Secondo lei di chi sono le responsabilità maggiori? Società, allenatore o squadra?

"Penso che le responsabilità vadano suddivise, però credo che quelle maggiori siano di chi ha scelto i giocatori. La scelta dei giocatori è stata concordata con l'allenatore o sono stati presi solo per il nome? Questa è una cosa da capire".

Come giudica il lavoro di Max Allegri?

"Ha cercato di trasmettere sicurezza, però nell'ultimo periodo non credo sia riuscito a farlo bene o forse la squadra non ha assorbito quello che ha chiesto".