Sergio punta il dito sul mercato: tante spese e tante aspettative, ma poca resa
Raffaele Sergio, ex calciatore, su TMW Radio ha parlato così di Milan e Napoli: "Il problema è che vengono da un mercato molto importante. Quando spendi tanto, la gente si aspetta tanto. Non tanto il Milan, che è in fase di costruzione, ma il Napoli ha fatto un bel mercato, quasi tutto voluto da Conte poi".
Milan, dopo sei anni nessun attaccante in doppia cifra in Serie A
A sole due giornate dal termine nessun calciatore del Milan quest'anno è riuscito a raggiungere la doppia cifra di gol in Serie A, rischiando così di interrompere una striscia positiva che va avanti da ormai sei anni. Leao è a quota 9 gol ma salterà la partita col Genoa per squalifica, Pulisic è a quota 8 ma bisognerà capire le sue condizioni dopo che ha saltato la sfida con l'Atalanta per un problema al gluteo.
25/26 - Leao (9) e Pulisic (8)
24/25 - Pulisic (11) e Reijnders (10)
23/24 - Giroud (15) e Pulisic (12)
22/23 - Leao (15) e Giroud (13)
21/22 - Leao (11) e Giroud (11)
20/21 - Ibra (15), Kessie (13) e Rebic (11)
19/20 - Ibra (11) e Rebic (10)
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