La spiegazione di Impallomeni: "Il Milan è arrivato col fiato corto, svuotato"

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Stefano Impallomeni, su TMW Radio, ha parlato così del Milan: "Il Milan è arrivato col fiato corto, svuotato. Ha perso la squadra Allegri nel momento in cui non pensava di perderla. E' anche una crisi tecnica questo, ma questa cosa covava sotto da tempo. Io non escluderei nulla. Lo esoneri, ma poi? Mi sembra che la situazione sia caotica. Furlani, Tare, la situazione è calda. Serve una direzione univoca, manca coesione all'interno. I tifosi lo hanno capito e Allegri viene tolto da questa situazione. Ci può stare tutto, anche l'esonero, di sicuto Allegri non rassegnerà le dimissioni".

Milan, dopo sei anni nessun attaccante in doppia cifra in Serie A

A sole due giornate dal termine nessun calciatore del Milan quest'anno è riuscito a raggiungere la doppia cifra di gol in Serie A, rischiando così di interrompere una striscia positiva che va avanti da ormai sei anni. Leao è a quota 9 gol ma salterà la partita col Genoa per squalifica, Pulisic è a quota 8 ma bisognerà capire le sue condizioni dopo che ha saltato la sfida con l'Atalanta per un problema al gluteo.

25/26 - Leao (9) e Pulisic (8)

24/25 - Pulisic (11) e Reijnders (10)

23/24 - Giroud (15) e Pulisic (12)

22/23 - Leao (15) e Giroud (13)

21/22 - Leao (11) e Giroud (11)

20/21 - Ibra (15), Kessie (13) e Rebic (11)

19/20 - Ibra (11) e Rebic (10)

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