MN - Da Milanello: primo allenamento verso il Genoa. Non c'è Pulisic, ma per gestione

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Nell'allenamento odierno, il primo della settimana verso il Genoa, Massimiliano Allegri ha avuto tutto il gruppo a disposizione, compreso Davide Bartesaghi, uscito malconcio dal match contro l'Atalanta. Oltre all'infortunato Modric, non si è allenato col resto dei compagni Christian Pulisic; si tratta, però, di semplice gestione del suo recupero dopo il problema al gluteo accusato domenica: per lui, la presenza al "Ferraris" non pare a rischio.