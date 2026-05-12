Canovi: "Non capisco perché si dia la colpa alla società, non è una squadra per vincere la Champions ma sicuramente per lottare per lo Scudetto sì"

vedi letture

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l'operatore di mercato Dario Canovi ha commentato così la crisi del Milan: "È una squadra che nelle ultime sette-otto partite è all'altezza di lottare per la retrocessione. Non capisco perché si dia la colpa alla società, non è una squadra per vincere la Champions ma sicuramente per lottare per lo Scudetto sì. Oggi la Roma è molto più in forma A del Milan, come tutte le squadre di Gasperini a fine stagione vola".

Cosa succede ai rossoneri?

"II Milan ha giocato sempre male in questa annata. Grazie ad una difesa ferrea è riuscita a fare risultato con il famoso cortomuso. Ma ora la difesa sta crollando. E il Milan davanti di gol ne fa pochi. Da qui la crisi rossonera: la squadra non ha un gioco. Non lo ha mai avuto".

Come intervenire?

"Mi sembra assurdo che diano la responsabilità a Tare, uno dei migliori direttori sportivi in circolazione. Non so cosa faranno e cosa accadrà, ma serve intervenire. Un altro anno così è difficile da immaginare".