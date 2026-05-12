MN - Vierchowod sul Milan: "Non mi aspettavo il ko contro l'Atalanta. Qualcosa nel gioco dei rossoneri non sta funzionando"

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Pietro Vierchowod, ex difensore rossonero, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a Milannews.it, nella quale ha commentato il crollo verticale del Milan di Max Allegri che è in piena crisi di prestazioni e di risultati. Ecco le sue parole:

Domenica è arrivata l'ennesima sconfitta del Milan nelle ultime settimane. Cosa pensare del momento difficile che stanno vivendo i rossoneri?

"Penso che questa squadra non sia stata costruita molto bene. Diversi giocatori non hanno poi reso come ci si aspettava. Farsi rimontare così tanti punti dalle altre squadre è stato deleterio per il Milan. Ora non è detto che il Milan andrà in Champions perchè ci sono ancora due partite e le squadre dietro stanno spingendo. Il Como, per esempio, sta facendo molto bene e ha due partite non difficilissime. Il Milan dovrà stare molto attento".

Alla fine secondo lei il Milan ce la farà ad andare in Champions?

"Il Milan non deve più sbagliare. Non pensavo perdesse domenica contro l'Atalanta che non è reduce da un campionato straordinario, però ha preso tre gol in casa. Evidentemente qualcosa nel gioco del Milan non sta funzionando".