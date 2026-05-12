Sabatini: “Il Milan ha problemi caratteriali e tecnici, è crollato senza giustificazione e le colpe sono di tutti”

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Nel suo canale canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la sconfitta arrivata per mano dell'Atalanta nel posticipo di domenica sera a San Siro. Queste le sue parole:

"Per il Milan il momento è sportivamente drammatico perché la caduta libera del girone di ritorno non si arresta. Stavolta è arrivata anche una sconfitta in casa con l'Atalanta. 3-2 il punteggio finale in favore della squadra di Palladino, ma fino a pochi minuti dalla fine era 3-0 e s'era svuotata la curva e c'era un'atmosfera da processo, da tutti contro tutti e anche con una colonna sonora di contestazione giusta e giustificata da parte dei tifosi nei confronti della società e anche dei giocatori. Questo è un Milan che ha evidenti problemi tecnici, tattici, ambientali e anche caratteriali perché contro l'Atalanta, la partita che doveva essere utilizzata per tenere a distanza la Juventus e la Roma, il Milan è crollato senza giustificazioni per un tempo e mezzo almeno e le responsabilita vanno naturalmente suddivise da tutti, se vogliamo in ordine alfabetico dalla a di Allegri fino all'ultimo giocatore in ordine alfabetico. Oltre questo però è evidente che anche questa sconfitta va analizzata nel contesto di un campionato che ha fornito ai tifosi del Milan l'illusione più che il sogno addirittura della lotta scudetto".