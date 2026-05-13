Leao-Milan e un addio già scritto? C'è l'Al-Hilal di Theo, ma Rafa preferisce la Premier

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Rafael Leao è diventato il simbolo della crisi del Milan, questo è un dato di fatto. Il talento portoghese, che negli anni scorsi, nonostante comunque alti e bassi ripetuti, aveva trascinato i rossoneri con accelerazioni, gol e giocate decisive, oggi appare lontano dalla sua versione migliore. Le critiche aumentano di settimana in settimana e anche San Siro, un tempo innamorato di lui, ha iniziato a contestarlo apertamente.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto su quello che potrebbe essere il suo futuro. L’ultima prestazione negativa contro l’Atalanta ha certificato il momento complicato dell’esterno rossonero: sostituzione tra i fischi, errori sotto porta e una sensazione di sfiducia generale. Il problema non riguarda soltanto i numeri offensivi, ma soprattutto la continuità e l’equilibrio della squadra. Con Leao in campo il Milan resta imprevedibile, ma spesso perde compattezza e solidità difensiva.

La crisi del Milan ha inevitabilmente amplificato le difficoltà del portoghese. Leao, insieme ad altri leader offensivi, non è riuscito a trascinare la squadra nel momento più delicato della stagione, contribuendo al crollo in campionato e alla contestazione dei tifosi.

E ora? Quale potrebbe essere il suo futuro? Proprio il Corriere dello Sport riporta delle sirene arabe sul suo conto. L’Al Hilal, dove gioca The Hernandez e allena Simone Inzaghi, potrebbe essere una delle candidate principali per Leao, ma ad oggi Rafa non vorrebbe lasciare il calcio europeo e sarebbe più propenso ad una esperienza in Premier League.

Contro il Cagliari, (mancherà infatti nella trasferta di Marassi contro il Genoa) l'attaccante portoghese avrà a disposizione l’ultimo tentativo per sbloccarsi e raggiungere doppia cifra in campionato. Attualmente è fermo a quota nove reti in serie A, ed è bloccato all’ultima realizzazione a Cremona, che risala al 1 marzo scorso. Sarebbe un modo per concludere al meglio la stagione in attesa delle mosse di mercato in cui potrebbe essere coinvolto, con il suo destino che ormai sembra sempre più lontano dai colori rossoneri.