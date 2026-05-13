Pavlovic in uscita senza Champions? Il Milan vuole evitare cosa accadde lo scorso anno

Pavlovic in uscita senza Champions? Il Milan vuole evitare cosa accadde lo scorso annoMilanNews.it
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Oggi alle 11:40Calciomercato Milan
di Federico Calabrese

Il Milan sta attraversando uno dei periodi più complicati degli ultimi anni. Dopo un’ottima prima metà di stagione, conclusa a soli tre punti dalla vetta occupata dall’Inter, i rossoneri sono incappati in un netto e inatteso calo nel girone di ritorno.

La squadra ha infilato una serie di risultati negativi, mostrando un rendimento ben al di sotto delle aspettative e disperdendo quanto di positivo era stato costruito nei mesi precedenti. Tra errori, poca continuità e prestazioni spesso deludenti, il Diavolo è scivolato lontano dalle zone alte della classifica. Ora, con la stagione ormai nel vivo, anche il traguardo considerato prioritario dalla società — la qualificazione alla prossima Champions League — rischia concretamente di sfumare.

La qualificazione in Champions eviterebbe anche di dover per forza compiere qualche cessione illustre. Come ricorda il Corriere dello Sport, l'anno scorso era successo con Reijnders e Theo Hernandez, venduti entro il 30 giugno 2025 per ripianare il bilancio.

In estate, il nome papabile ad uscire potrebbe essere quello di Pavlovic, autore di un'ottima stagione e cercato da diversi club di Premier League, tra cui il Manchester United, pronto a sganciare un'offerta da 50 milioni di euro. Il Milan vuole evitare tutto ciò.