Romano: "Sarà un'estate di cambiamenti al Milan sia a livello dirigenziale che di giocatori"

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Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha commentato così le voci di un interesse del Napoli per Rafael Leao: "Nelle ultime ore è circolata un'indiscrezione sul possibile interesse del Napoli per Rafael Leao. Che il Napoli possa cercare un attacante esterno è una possibilità, ma in questo momento fare nomi di obiettivi quando non si sa come ds resta o meno Manna, se come tecnico resta o meno Conte. E' un momento in cui il Napoli deve pensare alla sua organizzazione interna prima di pensare al mercato.

Oggi tra Leao e il Napoli non c'è nulla. Che il portoghese possa lasciare il Milan in estate è uno scenario che non posso escludere perchè sarà un'estate di cambiamenti al Milan sia a livello dirigenziale che di giocatori. Ma oggi il discorso Leao-Napoli non mi risulta, per il momento lasciamo questo discorso da parte".