Milan, per Nkunku probabile addio in estate: l'agente a colloquio con diversi club

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Come riportato da Fabrizio Romano ieri sera sul proprio canale Youtube, il futuro di Christopher Nkunku potrebbe essere lontano da Milano. Questi gli ultimi aggiornamenti sulla situazione dell'attaccante rossonero, oggi sempre più fuori dal progetto tecnico del Milan:

NKUNKU-MILAN - ADDIO PROBABILE

"Il Milan non ha fretta, ma l'agente del giocatore, che è Pini Zahavi ha già avviato dei contatti e dialoghi col club rossonero per capire e trovare una soluzione per Nkunku. Come detto, ripeto: il Milan oggi non ha fretta, ma resta aperto a trovare delle soluzioni per l'attaccante. Già in inverno, a gennaio il giocatore piaceva tanto a in Turchia e fu proprio il ragazzo a rifiutare e restare in rossonero. Il Milan ad oggi sarebbe pronto quindi a lasciare partire Nkunku in estate".