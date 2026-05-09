Mercato Milan: proposto Alaba, ma per ora l'affare non decolla. I motivi
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In merito al mercato del Milan, che in estate dovrà rinforzare anche la difesa, il Corriere dello Sport in edicola questa mattina riferisce che nelle scorse ore ai rossoneri è stato proposto David Alaba, difensore del Real Madrid che è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e che dunque si libererà a zero al termine di questa stagione.
L'austriaco potrebbe essere un'interessante opportunità di merrcato, ma i costi e l'età non giocano a suo favore. Al momento l'affare dunque non decolla perchè è vero che Alaba è un parametro zero di lusso, ma chiede un ingaggio alto e inoltre a 33 anni non viene visto come un investimento corretto per la politica aziendale del fondo americano Redbird.
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