Milan, Nkunku è in uscita: ecco la cifra minima chiesta dal club rossonero

Milan, Nkunku è in uscita: ecco la cifra minima chiesta dal club rossoneroMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:24Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Tra i giocatori che dovrebbero lasciare il Milan durante il prossimo mercato estivo c'è sicuramente Christopher Nkunku, che l'estate scorsa era stato l'acquisto più costoso, ma non ha mai convinto quest'anno e per questo lascerà il Diavolo al termine di questa stagione

Il club di via Aldo Rossi lo ha già comunicato al suo agente Pini Zahavi che ora dovrà cercare una nuova sistemazione per il francese che a gennaio era stato cercato dal Fenerbahce. La cifra minima richiesta dal Milan per l'ex Chelsea è di 35 milioni di euro. Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport.