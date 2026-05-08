Milan, per Leao non c'è la fila: interesse dell'Al-Hilal di Theo, il Diavolo non vorrebbe cederlo in Italia

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Claudio Raimondi, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, ha dato un aggiornamento sul mercato del Milan ed in particolare sul reparto offensivo che in estate potrebbe essere completamente rivoluzionato. Per quanto riguarda Chrstian Pulisic, Max Allegri vorrebbe tenerlo, ma il suo contratto in scadenza nel 2027 complica un po' le cose perchè senza rinnovo tra un anno il Milan potrebbe perdere l'americano a zero. E al momento la trattativa per il suo prolungamento è congelata.

Anche Rafael Leao è sul mercato: la clausola rescissoria da 175 milioni di euro è lontanissima, ma il Diavolo pretende almeno 60 milioni per cederlo. Va detto che non c'è la fila per il portoghese, anche se qualche interesse c'è, come per esempio quello dell'Al-Hilal: la squadra del suo ex compagno di squadra Theo Hernandez è un'ipotesi che potrebbe prendere corpo. Anche se il Diavolo non vorrebbe venderlo in Italia per non rinforzare una diretta concorrente, attenzione alle piste Napoli e Roma se dovesse arrivare Manna come nuovo direttore sportivo.