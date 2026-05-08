Caso Jimenez, il Bournemouth sospende l'ex rossonero e avvia un'indagine: il comunicato ufficiale

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Alex Jimenez, ex terzino del Milan ora al Bournemouth, è finito negli ultimi giorni nell'occhio del ciclone in quanto è stato accusato di aver scambiato messaggi con una ragazza di 15 anni. Poco fa il club inglese ha preso ufficialmente posizione sulla vicenda, annunciando la sospensione dello spagnolo per avviare le opportune indagini interne volte a verificare i fatti.

Ecco il comunicato ufficiale del Bournemouth: "L'AFC Bournemouth è a conoscenza dei post che circolano sui social media e che coinvolgono il terzino destro Álex Jiménez. Il club comprende la gravità della questione, che è attualmente in fase di indagine. Di conseguenza, Alex non sarà incluso nella rosa per la partita di Premier League di domani contro il Fulham e la società non rilascerà ulteriori commenti in questo momento" riporta gianlucadimarzio.com.