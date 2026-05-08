Tanti auguri a Franco Baresi e a Sandro Tonali!

Tanti auguri a Franco Baresi e a Sandro Tonali!MilanNews.it
Oggi alle 12:31Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Oggi, 8 maggio, è il compleanno di due grandi ex giocatori rossoneri: Franco Baresi, indimenticato capitano del Milan con cui ha collezionato 719 presenze, compie 66 anni.

Sandro Tonali, che con il Diavolo ha giocato 130 partite, spegne invece 26 candeline. 