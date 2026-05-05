Serena sulla stagione del Milan: "Si è sciolto a primavera"

vedi letture

Intervistato dai colleghi de Il Messagero Veneto, l'ex attaccante Aldo Serena non solo si è unito alla celebrazione del 21esimo scudetto dell'Inter, ma ha anche parlato di Juventus e Milan, squadra per le quale ha giocato nel corso nella stagione 1982/83 e dal 1991 al 1993:

"Le rivali che hanno provato a essere più forti, con il tempo si sono sfaldate. Il Milan si è sciolto a primavera, la Juventus non è mai apparsa come un'alternativa. Pur non mostrandosi mai superiori negli scontri diretti, hanno dimostrato continuità per gran parte della stagione. Fondamentale per vincere".