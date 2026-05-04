Vieri sul campionato del Milan: "Bravo comunque Allegri che ha ereditato una squadra lontana dalla vetta"
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Christian Vieri, ex attaccante, tra le altre, di Milan e Inter, ha rilasciato un'intervsta nella quale ha parlato così del campionato vinto dai nerazzurri con tre giornate d'anticipo: "L’Inter è stata la più forte quest’anno. E a tratti ha giocato un gran calcio. Che campionato abbiamo visto? Tre squadre in corsa, con il Milan secondo a lungo e il Napoli di nuovo competitivo una volta recuperati gli infortunati.
Comunque bravo Allegri che ha ereditato una squadra lontana dalla vetta, un po’ di sfortuna per Conte, che aveva in mano una grande rosa. L'Inter è stata la più brava. Ha di fatto sempre vinto con le piccole, e gli scudetti si portano a casa proprio su questo fronte, dove i punti pesano tantissimo, sono anzi decisivi".
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