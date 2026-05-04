"Ci avete ucciso passione, amore e ambizione": il post social di Milannews.it e il "mi piace" di Theo Hernandez

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La redazione di Milannews.it ha pubblicato nelle scorse ore un post su Instagram: "Ci avete ucciso passione, amore e ambizione. Il Milan. Quattro anni per spegnere entusiasmo, identità e ambizione: una Supercoppa non può bastare a mascherare una gestione che ha diviso il popolo rossonero, abituato oramai a guardare gli altri festeggiare" (clicca QUI per vederlo).

Come prevedibile, il post ho scatenato la reazione dei tifosi milanisti che hanno lasciato parecchi commenti e anche tanti "mi piace". Tra questi c'è anche quello di Theo Hernandez, ex terzino rossonero che in passato non ha mai nascosto la sua delusione per come è stato trattato dall'attuale società rossonera: "Non sarei mai andato. La mia priorità era restare. Dicevano che avessi chiesto cifre esorbitanti per il rinnovo, che spingessi per la cessione... tutto falso. Quando sono arrivato c’erano Massara, Boban e Maldini, il mio idolo. Ibra è un top, ma dopo Paolo è cambiato tutto in peggio. Avrei meritato un trattamento migliore. Non me l’aspettavo. Alcuni compagni mi spingevano a restare, ma quando un dirigente ti chiama e ti dice 'se resti qui ti mettiamo fuori rosa' io che cosa posso fare? Cerco altro" le parole del francese lo scorso dicembre alla Gazzetta dello Sport.