Inter campione d'Italia, Ranocchia: "Chi è arrivato dietro ai nerazzurri non ha società e cambia continuamente dirigenti"
Con la vittoria di ieri contro il Parma a San Siro, l'Inter si è laureata campione d'Italia con tre giornate d'anticipo. L'ex giocatore nerazzurro Andrea Ranocchi, presente negli studi di Pressing, ha parlato così delle squadre che sono arrivate dietro alla formazione di Chivu: "C'è una cosa che accomuna le squadre che sono arrivate dietro all'Inter, cioè che non hanno società e cambiano continuamente dirigenti".
Questo il tabellino di Sassuolo-Milan, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A.
SASSUOLO-MILAN 2-0
Marcatori: 5’ Berardi, 47’ Laurienté.
LE FORMAZIONI
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes (dal 40’ Coulibaly), Muharemović, Garcia; Koné, Matić (dal 46’ Lipani), Thorstvedt; Berardi (dal 59’ Volpato), Nzola (dal 84’ Pinamonti), Laurienté (dal 84’ Fadera). A disp.: Murić, Satalino, Zacchi, Doig, Felipe, Romagna; Frangella, Iannoni, Vranckx, Moro. All.: Grosso.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers (dal 59’ Loftus-Cheek), Fofana (dal 59’ Pulisic), Jashari (dal 66’ Ricci), Rabiot, Estupiñan; Nkunku (dal 46’ Athekame), Leão (dal 59’ Gimenez). A disp.: Pittarella, Terracciano, Bartesaghi, De Winter; Füllkrug. All.: Allegri.
Arbitro: Maresca di Napoli.
Ammoniti: 9’ e 24’ Tomori, 38’ Matic, 57’ Garcia, 71’ Ricci. 77’ Loftus-Cheek, 90’+4 Fadera.
Espulsi: 24’ Tomori.
Recupero: 3’ 1T, 4’ 2T.
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