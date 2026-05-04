Adani: "Allegri ha fatto meno di Conceicao, e il portoghese ha vinto anche una coppa"

vedi letture

Lele Adani, durante La Domenica Sportiva su Rai 2, ha parlato così del Milan e di Massimiliano Allegri: "Milan troppo brutto per essere vero? O si può dire che è stato bello fino a metà? 3 sconfitte nelle ultime 5 partite, 4 nelle ultime 7 e 5 nelle ultime 10. Vuol dire che delle ultime 10, più di due mesi, ne ha persa una su 2. È a 15 punti dalla vetta. Ha tirato 7 volte in porta nelle ultime 5 partite, parliamo di una media di 7 tiri al mese".

"Il Milan è settimo nel girone di ritorno, se la Fiorentina domani vince a Roma può scendere all'ottavo posto. Allegri nel girone di ritorno ha fatto meno punti di Conceicao l'anno scorso, ma Conceicao ha vinto una coppa ed è andato in finale in un'altra coppa. Non sono gli ultimi 10 mesi rovinati da una partita, è una stagione senza le coppe europee fatta abbastanza bene per metà e male per l'altra metà".