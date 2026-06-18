Da San Siro ai Mondiali, stesso copione: Leao è spento e fatica a trovare ritmo

vedi letture

Non è iniziato bene il Mondiale americano di Rafael Leao e del suo Portogallo. I lusitani sono stati fermati 1-1 ieri sera dalla modesta Repubblica Domenicana del Congo. Non che Leao sia stato il protagonista assoluto negativo della squadra, anche per il milanista è subentrato nella ripresa solo dopo 71 minuti di gioco. Però restano tanti i punti di domanda sulla condizione atletica e psicofisica di Leao, non al meglio per tutta la stagione passata con il Milan. Questo giocatore è davvero ancora recuperabile? E se si, lo sarà con la maglia rossonera nell’imminente stagione?

LEAO SPENTO

Contro il Congo è subentrato al 70' senza lasciare traccia alcuna. Scarico, lento e quasi impacciato. Questo Leao è solo il lontano parente di quello visto fino a due stagioni fa con il Milan. E lui che proprio con la maglia del Portogallo aveva spesso saputo esaltarsi, come in occasione del precedente mondiale in Qatar quando trovò il suo primo gol assoluto all'esordio.

PAROLE AL VELENO?

In realtà il portoghese è anche stato corretto ed elegante nella risposta data ieri dopo la partita ad alcuni colleghi giornalisti. Rafa è stato accusato di aver giocato in maniera troppo molle, ormai un suo tratto caratteristico. Ciondolante ma decisivo, almeno fino a qualche anno fa con il Milan. Oggi? Forse ciondolante e basta. Queste le considerazioni di Leao nel post match contro il Congo: "Se l'arrivo di Ruben Amorim mi spinge a restare al Milan? Adesso penso solo al Mondiale e ad aiutare la mia nazionale. Quando saranno finiti i Mondiali penserò al mio futuro. Ho cercato di dare il massimo come sempre, ci sono partite cosi, se non faccio un gol o un assist non vuol dire che sono molle. Ci sono anche gli avversari, e difendono bene quindi bisogna anche dare merito a loro, che vengono con 2-3 giocatori addosso a marcarti. Io cercherò sempre di puntare e alle volte va bene e altre no. La cosa più importante resta la squadra, abbiamo fatto un punto e non ci resta che alzare la testa e pensare alla prossima partita”.