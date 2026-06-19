F. Terracciano: "Con Conceiçao un regime militare, i compagni meno disciplinati lo soffrivano molto di più"

F. Terracciano: "Con Conceiçao un regime militare, i compagni meno disciplinati lo soffrivano molto di più"MilanNews.it
Oggi alle 00:50News
di Manuel Del Vecchio
Filippo Terracciano racconta i mesi di lavoro con Conceiçao al Milan: l'allenatore portoghese era un vero e proprio sergente di ferro

Filippo Terracciano, intervenuto a "Tutti Teorici", ha raccontato della sua esperienza al Milan con Sergio Conceiçao. Le sue dichiarazioni

TERRACCIANO RACCONTA SERGIO CONCEICAO

Con Conceicao invece come è andata? "Ti faceva sempre pesare: a fine mese c’era sempre una riunione e Conceicao chiedeva lumi se pesavi di più, era un regime militare. Mettevi sempre i parastinchi in allenamento, tanta corsa. A me ha insegnato molto, ma i compagni meno disciplinati lo soffrivano molto di più".